Смерть украинского рэпера Картрайта: жену музыканта заподозрили в убийстве

В деле о смерти в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) появились новые подробности. Как сообщает ТАСС, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу супруги музыканта Марины Кохал. Ее подозревают в убийстве.

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"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Обвинение задержанной Кохал пока не предъявлено. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также комплекс судебных экспертиз.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно от передозировки наркотиков, умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

Как сообщает Telegram-канал Baza, улик против Марины Кохал у следователей пока нет, но и в первоначальный рассказ ее они не верят.

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Тем временем Telegram-канал Mash сообщает, что причиной смерти рэпера мог быть сердечный приступ.

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"По словам адвоката Ирины Скурту, вчера жену музыканта опросить не удалось: она практически не спала и не ела пять суток и была на грани потери сознания. Тем не менее Марина рассказала адвокату, что у Энди были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. Какие – она не знает. В панике Марина решила, что случилась передозировка. Но на 100% в этом не уверена – вполне возможно, смерть наступила от естественных причин", – говорится в сообщении.

Маленький ребенок Марины и ее мама в это время были в квартире: у Энди был отдельный кабинет, и какое-то время его смерть удавалось скрывать. Мать узнала на вторые сутки и после уговаривала дочь сообщить о случившемся в полицию.

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Напомним, в ноябре 2019 года петербургский историк, один из самых известных реконструкторов сражений наполеоновских войн Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

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