Смертельное ДТП Михаила Ефремова и похороны Джорджа Флойда: главное в мире за неделю

Найдено еще одно доказательство того, что малазийский "Боинг" был сбит в 2014 году российской ракетой

Будни коронавируса: Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, а в Великобритании сняли "запрет на секс" во время карантина. Читайте ТОП-5 новостей мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП пьяный и под наркотиками

Российский актер Михаил Ефремов, и без того печально известный в среде поклонников своей дружбой с "зеленым змием", похоже, рискует теперь надолго остаться без спиртного – актер стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Вечером 8 июня Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии сильного алкогольного опьянения, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада", который развозил морепродукты.

Водитель фургона получил серьезные травмы и оказался зажатым в салоне искореженного авто – откуда, по словам очевидцев, его извлекали спасатели. После этого пострадавший водитель был экстренно госпитализирован, но увы – реанимационные процедуры оказались бесполезными.

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Как сообщили российские СМИ, после смерти водителя уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде.

Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Михаил Ефремов был очень пьян и под наркотиками: что нужно знать о смертельном ДТП с актером".

В США похоронили Джорджа Флойда, гибель которого потрясла страну

Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в Миннеаполисе, состоялись в предместье Хьюстона — крупнейшего города штата Техас. На закрытое траурное мероприятие, на которое были допущены лишь члены семьи, друзья покойного и ограниченный круг гостей.

Погребению предшествовала торжественная церемония, в ходе которой к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели. Потом гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона.

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Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне продлилась около четырех часов. В отличие от публичной церемонии в понедельник, 8 июня, которую посетили несколько тысяч человек, приехавших со всех концов Соединенных Штатов Америки, мероприятие во вторник было закрыто для широкой публики. На нем присутствовали не более 500 человек — семья, близкие, друзья покойного, политики, проповедники, общественные лидеры. Большинство присутствовавших были одеты в черные траурные цвета, а члены семьи Флойда — во все белое.

"Народ навсегда запомнит твое имя, потому что твоя шея представляла каждого из нас", – заявил один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон.

Видеообращение к скорбящим в связи со смертью Флойда записал бывший вице-президент США Джозеф Байден.

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"Мы не имеем права закрывать на это глаза", – сказал он. Байден также встретился с семьей покойного. "Он был виновен лишь в том, что родился черным, — заявил конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин. — Это единственный его проступок".

По окончании церемонии прощания гроб с телом Флойда был помещен в катафалк, на котором его отвезли на мемориальное кладбище в Перленде примерно в 20 км от церкви. Там бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской, был водружен на белоснежную повозку, запряженную двумя белыми лошадьми. По пути похоронной процессии стояли люди, скандировавшие имя Флойда и выкрикивавшие его последние слова: "Я не могу дышать".

Гроб был доставлен к небольшой церкви, где родные смогли в последний раз проститься с Флойдом. Лишь на этом этапе члены семьи и организаторы похорон отказались от присутствия журналистов. Флойд погребен рядом со своей матерью. На момент смерти ему было 46 лет.

Напомним, что после смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Видео: Reuters

Дело MH17: в теле пилота самолета найден осколок российской ракеты

В телах погибших членов экипажа пассажирского "Боинга" Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, обнаружили осколки ракеты, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Как сообщил на возобновившихся 8 июня слушаниях по делу об авиакатастрофе прокурор Тейс Бергер, осколки были обнаружены детективами из полиции Австралии. Это подтверждает, что лайнер был сбит именно российской ракетой.

По словам Бергера, всего в районе взрыва собрали 370 осколков, но эксперты обратили внимание на металлические фрагменты, которые характерны для российских ракет 9М38М1 и 9М38. Один из них – в форме бабочки – был в теле командира воздушного судна, а другой – в кабине пилота.

"В телах членов экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил осколок в теле капитана экипажа", — цитирует Бергера телеканал 9news.

Прокурор объяснил, что благодаря этому следствие смогло исключить остальные версии крушения, в том числе взрыв на борту, атаку истребителя, о чем раньше заявляли в России, и применение какой-либо другой ракеты.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Главные подозреваемые – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), украинский гражданин и лидер боевиков Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило показатель в 500 тысяч человек, страна продолжает находиться на третьем месте по количеству зараженных в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Стопкоронавирус.РФ.

Как сообщается, число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436. Число летальных исходов выросло за сутки на 174 и составило 6 532. Выздоровели за сутки 8 367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек.

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Москве – 201 221, и Московской области – 47 181.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью нашему сайту, что российские власти скрывают настоящие показатели смертности от вируса в стране, занижая их.

Джонсон снял "запрет на секс" во время карантина в Великобритании

С 13 июня в Великобритании, где карантинный скандал привел к отставке в правительстве, премьер-министр Борис Джонсон снял "запрет на секс" во время карантина для людей, проживающих в разных домах, сообщает The Daily Mail.

Правило, согласно которому двум и более людям из разных домов было запрещено собираться в любом частном месте, касалось всех, кроме спортсменов, членов семей во время похорон, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями. Джонсон подчеркнул, что понимает, насколько тяжело было близким из-за вынужденных запретов.

Напомним, что в Великобритании коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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