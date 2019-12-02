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Смертельное ДТП с автобусом в России: число пострадавших снова выросло

2 декабря, 14:14

Двое потерпевших обратились за помощью к медикам самостоятельно

Фото: Telegram-канал "Силовики"

Фото: Telegram-канал "Силовики"

В России продолжает расти количество человек, пострадавших в результате смертельного ДТП в Забайкальском крае, где 1 декабря пассажирский автобус вылетел с моста и упал на обледеневшую реку.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкалья, за медицинской помощью обратились еще двое человек – 26-летний мужчина и 24-летняя женщина. Их сразу же госпитализировали – состояние потерпевших оценивается как средней тяжести.

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Таким образом, на следующий день после автокатастрофы число пострадавших составляет 21 человек.

Напомним, что утром 1 декабря по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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В результате случившегося погибли 19 из 44 человек, которые находились в салоне в момент ДТП. Среди погибших – два ребенка.

А ранее в этом году на окраине Москвы произошла крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали четыре гражданина Украины.

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