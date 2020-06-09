Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым: жена погибшего сделала первое заявление

Актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в Москве, грозит до 12 лет заключения, жена погибшего водителя заявила, что будет добиваться наказания для виновника трагедии.
Мужчина, погибший в аварии с Михаилом Ефремовым, – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве работал водителем-курьером.
По данным Telegram-канала Life shot, у погибшего осталось двое детей, жена и пожилая мама. В последний раз родственники виделись с Захаровым в воскресенье, накануне страшной аварии.
"Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала", - рассказала родственница погибшего.
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По словам родственников, из-за кризиса Захарову пришлось поехать в Москву и искать работу. Сначала он устроился в охрану, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты.
Погибший
Как известно, ДТП произошло вечером 8 июня в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".
Как сообщает Telegram-канал Baza, "при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле". Это относится к тяжелой степени опьянения.
Уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест.
Ранее мы уже писали о подробностях аварии с участием Ефремова.
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