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Смертельное ДТП в России: погибли семь человек

14 ноября, 06:47

В ДТП столкнулись два грузовика и один микроавтобус

/ Фото: Pexels

В России произошло крупное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Агинском районе Забайкальского края РФ произошло столкновение трех автомобилей. Это два грузовика и один микроавтобус.

/ Фото: Mash

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По предварительной информации, погибли семь человек, двое пострадали.

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Напомним, что ранее в Словакии произошло масштабноедорожно-транспортное происшествие – автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли как минимум 13 человек, еще около 20 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Россия авария ДТП погибшие пострадавшие

Источник: Сегодня

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