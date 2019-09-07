Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Смертельное ДТП: в России школьники угнали авто в родителей и разбились

7 сентября, 00:28

На проселочной дороге несовершеннолетний водитель не справился с управлением

/ Фото: pobeda26.ru

В России пять подростков перевернулись на легковом автомобиле "Ока" в Ставропольском крае, один из них погиб.

По предварительной версии, вечером пятеро школьников (учащиеся 7 и 9 классов местной сельской школы) решили покататься на автомобиле родителей одного из мальчиков, воспользовавшись тем, что их не было рядом.

Реклама

На проселочной дороге несовершеннолетний водитель не справился с управлением и "Ока" перевернулась. "На месте ДТП скончался 13-летний мальчик-пассажир с переднего сидения, которого в момент опрокидывания выбросило из машины, еще двое школьников-пассажиров получили травмы, им оказана медпомощь", – говорится в сообщении.

В тренде
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
Андрей Богдан и Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область

Правоохранители отметили, что степень ответственности несовершеннолетних и их родителей, допустивших самовольное использование легковушки, устанавливается следствием.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случилось 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия авария ДТП школьники подростки

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
"Цирк ничтожеств": Путин купил мороженое и снова опозорилсяРоссия
Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона США
Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона СШАСША

Новости партнеров

Loading...