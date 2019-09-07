Смертельное ДТП: в России школьники угнали авто в родителей и разбились

На проселочной дороге несовершеннолетний водитель не справился с управлением

/ Фото: pobeda26.ru

В России пять подростков перевернулись на легковом автомобиле "Ока" в Ставропольском крае, один из них погиб.

По предварительной версии, вечером пятеро школьников (учащиеся 7 и 9 классов местной сельской школы) решили покататься на автомобиле родителей одного из мальчиков, воспользовавшись тем, что их не было рядом.

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На проселочной дороге несовершеннолетний водитель не справился с управлением и "Ока" перевернулась. "На месте ДТП скончался 13-летний мальчик-пассажир с переднего сидения, которого в момент опрокидывания выбросило из машины, еще двое школьников-пассажиров получили травмы, им оказана медпомощь", – говорится в сообщении.

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Правоохранители отметили, что степень ответственности несовершеннолетних и их родителей, допустивших самовольное использование легковушки, устанавливается следствием.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случилось 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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