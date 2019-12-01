Смертельное ДТП в России: спасательную операцию завершили

В Забайкальском крае завершилась спасательная операция на месте ДТП с пассажирским автобусом, который 1 декабря сорвался с моста на заледеневшую реку в 60 км от города Сретенск.
"По состоянию на 13:00 мск аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены", – сообщили в МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате аварии погибли 19 человек и еще 22 пострадали, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе ехали 43 пассажира и водитель.
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В то же время, главный редактор издания "Советское Забайкалье" Александр Почекунин рассказал, что местные жители на своих машинах помогали отвозить потерпевших в больницы.
"Когда стало известно о случившемся, в городе бросили клич – люди на своих машинах поехали к месту происшествия, чтобы помочь медикам вывезти в больницы всех пострадавших", – сказал он.
Эту информацию подтвердили и в больнице, в которую небезразличные люди самолично доставили троих потерпевших.
Напомним, что утром 1 декабря по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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