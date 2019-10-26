Смертельное ДТП в России: восемь погибших, еще пять в тяжелом состоянии

В России в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли восемь человек. Столкновение минивэна и микроавтобуса произошло в Алтайском крае в РФ.

В местных правоохранительных источниках РФ сообщили, что в 07:50 по местному времени на 74 км автодороги Барнаул — Рубцовск Топчихинского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейская, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.

По уточненным данным, шесть человек скончались на месте, один — в машине скорой помощи и еще один — в Калманской центральной районной больнице.

По информации издания, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент дорожной аварии в двух автомобилях находились 16 человек.

Напомним, в России произошло ДТП, в результате которого погибли семеро иностранных граждан и еще восемь попали в больницы. Микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу на трассе М-5 и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате оба автомобиля перевернулись.

Кроме этого, пассажирский автобус Калуш — Ивано-Франковск столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте , двое — травмированы. Следователи работают на месте происшествия. В полиции сообщили, что водитель фуры разыскан.

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