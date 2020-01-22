Смертельный коронавирус добрался до России: началась госпитализация

Официально коронавирус подозревается у одного человека, СМИ узнали еще о нескольких случаях

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В России госпитализировали пассажира авиарейса из Китая, у которого подозревают вирусную пневмонию, от которой в Поднебесной уже скончались 17 человек.

Мужчину госпитализировали сразу же по прилете в петербургский аэропорт "Пулково" из Шанхая. После прохождения паспортного контроля его увезли в инфекционную больницу им. Боткина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вспышка смертельного вируса в Китае: что нужно знать

Данную информацию российским СМИ подтвердили у вице-губернатора Ленинградской области РФ Анны Митяниной, назвав любые заключения преждевременными и призвав дождаться результатов анализов.

Реклама

По информации Telegram-канала Baza, врачи, которые его забирали, были одеты в защитные костюмы, а носилки закрыли специальным воздухонепроницаемым куполом.

Работники Telegram-канала Mash узнали некоторые данные госпитализированного – это 23-летний россиянин Арман К.

Арман К. Фото: Mash

В то же время в Роспотребнадзоре утверждают, что мужчина сам обратился в медпункт аэропорта, заявив о высокой температуре. Он проживает в Поднебесной на постоянном основании.

В тренде Сенат США рассматривает импичмент Трампа: видео первого заседания

А ранее в этот же день "Сибирь.Реалии" сообщили о госпитализации из аэропорта Хабаровска женщины, у которой также заподозрили смертельный коронавирус. Пассажирка является гражданкой Китая и прилетела рейсом из Харбина.

Также, по данным Mash, еще одного возможного носителя китайского коронавируса госпитализировали по прилете в московский аэропорт "Шереметьево" из Бангкока (Таиланд).

"В салоне объявили о поиске врача на борту, люди начали нервничать. Когда прилетели, их не стали выпускать — зашли врачи в спецодежде, пошли к больному пассажиру. Других рассадили и дали заполнить формы: когда и где были (на случай, если подозрения подтвердятся, всех можно будет быстро найти)", – сообщает издание, отметив, что у всех пассажиров измерили температуру специальным инфракрасным термометром, после чего отпустили.

Позже администрация "Шереметьево" сообщила, что подозрения о коронавирусе не подтвердились – у пассажира оказалось пищевое отравление.

Напомним, 31 декабря власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

В чем заключается опасность инфекции, о путях ее передачи и симптомах болезни вы можете узнать в статье "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться"на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама