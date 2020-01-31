Смертельный коронавирус обнаружили в России

Двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области

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Два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В России выявлены двое больных коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что смертельный коронавирус из Китая добрался до Британии.

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является вирус 2019-nCoV.

После заболевание было выявлено еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 9720, 213 человек умерли.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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