Смертельный пожар в "Шереметьево": командир самолета назвал причину гибели пассажиров

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Командир сгоревшего в Шереметьево Superjet Денис Евдокимов отказался признать вину в нарушении правил полетов, которое привело к гибели пассажиров. Об этом, ссылаясь на защиту Евдокимова, сообщает Коммерсант.

На допросе командир воздушного судна заявил, что самолет после попадания молнии вел себя некорректно. Как рассказал пилот, пожар распространился в салоне, потому что кто-то открыл заднюю дверь. Это создало воздушную тягу (через передние двери эвакуировали пассажиров). Евдокимов утверждал, что сам по себе корпус самолета мог долго выдерживать температуру горения топлива.

Защита также настаивает на дополнительной экспертизе крепления шасси, которые при ударе о взлетно-посадочную полосу пробили топливные баки.

2 октября после предъявления обвинения Евдокимова отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами ЧП стал 41 человек. "Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера.

Как оказалось, на борту самолета находились и украинцы. Так, пострадала женщина, которую госпитализировали в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. В то же время стало известно о гибели украинского моряка с женой, который ранее был моряком МВС Украины в Крыму, но перешел на сторону России после аннексии полуострова.

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