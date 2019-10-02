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Смертельный пожар в "Шереметьево": пилоту грозит 7 лет тюрьмы

2 октября, 20:29

Следователи обвинили командира экипажа в уголовном преступлении

/ Фото: AFP

Пилота российской авиакомпании "Аэрофлот" Дениса Евдокимова, управлявшего самолетом, который в мае загорелся при посадке в московском "Шерметьево", могут лишить свободы.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, его обвиняют в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Следователи считают, что Евдокимов осуществил грубую посадку, а его дальнейшие действия, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа".

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По этому поводу в "Аэрофлоте" заявили, что расследование "реальных причины катастрофы" продолжается, и заверили в том, что "оказывают всяческое содействие следствию".

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Напомним, 5 мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошел пожар на борту лайнера Sukhoi Superjet 100. После вылета рейса Москва – Мурманск в борт попала молния, после чего самолет сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Жертвой трагедии стал 41 человек.

Кроме того, в прошлом месяце в "Шереметьево" у самолета авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель.

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Источник: Интерфакс

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