Смертельный прорыв дамбы в России: следователи нашли "стрелочников"

Пользователи соцсетей считают, что местные власти и контролирующие органы знали о строительстве незаконных дамб

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Суд арестовал начальника участка золотодобывающей артели "Сисим" Андрея Еганова, который является подозреваемым по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае России. Он будет находиться под стражей до 18 декабря.

Железнодорожный районный суд Красноярска также избирает меру пресечения гендиректору ООО "Сисим", а также начальнику и мастеру горного участка, работающим в компании.

Как рассказали в суде представители Следственного комитета России (СКР), из офиса компании "Сисим" пытались вывезти возможные улики: когда следователи подъезжали к офису компании в Красноярске, они увидели машину, в которую два человека загружали системные блоки и документы о деятельности компании. Когда машину остановили, то в ней обнаружили документы о деятельности компании и четыре системных блока.

Ранее в СКР сообщили, что дамбы были построены незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Их возвели, чтобы отвести грунтовые воды на участке золотодобычи.

Заявления следователей и местных властей о незаконном строительстве дамб вызвали бурю возмущения в соцсетях, пользователи уверены, местные власти и контролирующие органы не могли не знать о строительстве дамб.

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Дамбы у поселка начали строить в 2017 году. Утром 19 октября их прорвало, и поселок затопило. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре дамбы, установило следствие.

Селевой поток снес два общежития, несколько жилых балков и хозяйственные постройки, сообщил холдинг "Сибзолото", в который входит "Сисим".

По данным СМИ, погибли 16 человек, еще пятеро пропали без вести, пострадали 44 человека.

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