В России от коронавируса умирают все больше людей: установлен новый антирекорд

Всего в стране около 75 тысяч зараженных

В России, где из-за нехватки пипеток в столице замедлился процесс проверки на коронавирус, за минувшие сутки, 24 апреля, умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Как написали в сообщении, с начала пандемии общее число летальных исходов в России составило 681, а за последние сутки инфекция унесла жизни 66 пациентов.

Отмечается, что большую часть всех летальных исходов (366) зафиксировано в Москве. За последние сутки в российской столице скончался 41 пациент в возрасте от 34 до 92 лет.

Реклама В тренде Американский дипломат объяснил, как снижение цены нефти бьет по России

В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших от коронавируса людей был зафиксирован днем ранее – 23 апреля умерли 60 зараженных. Десять из них страдали сахарным диабетом. У умерших были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, вирусный гепатит и лейкоз.

Также известно, что общее число инфицированных в стране составило 74 588 (из них за сутки 5966), выздоровели 6250 человек.

Напомним, Российские торговцы пытаются хоть как-то выйти из бедственного положения из-за карантина – книжный магазин в Санкт-Петербурге начал выдавать покупателям книги на лопате через окно, называя это "бесконтактной передачей".

Также мы рассказывали, что в России от коронавируса на 49-м году жизни умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама