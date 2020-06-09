Россия поднялась на одну строчку в антирейтинге смертности от коронавируса

Россия поднялась на седьмое место в списке стран Европы по распространению коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса в РФ, по информации которого за последние сутки от COVID-19 в стране скончался 171 человек, а с начала эпидемии умерли уже 6 142 человека.

Это больше, чем в Нидерландах, где количество летальных случаев среди инфицированных составляет 6 035.

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В то же время, Россия остается на третьем месте в мире по совокупному количеству случаев заражения (после США и Бразилии) – их в стране зарегистрировали 485 253. При этом 8 595 пациентов выявили 8 июня.

Самым зараженным регионом страны остается Москва – по официальной информации, всего в столице зафиксировали больше 198 тысяч случаев COVID-19.

Почти половина – 242 397 – всех пациентов уже выздоровели, утверждают власти. За последние сутки больничные койки покинули 11 709 человек.

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Напомним, ранее старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня", что российские власти скрывают настоящие показатели смертности от вируса в стране, занижая их.

А о скандале с невыплатами российским медикам "коронавирусных" доплат, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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