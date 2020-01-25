СМИ: лидер группировки неонацистов из США проживает в России

Журналисты предположили, что мужчина может быть связан с властями РФ

/ Фото: Guardian

Федеральное бюро расследований в Соединенных Штатах арестовало семерых участников неонацистской группировки The Base ("основа", "база"), которая готовилась развязать расовую войну.

Как выяснили британские журналисты, лидер этой группировки Ринальдо Наззаро живет в России и может быть связан с российскими властями, сообщает The Guardian.

По данным издания, участники группировки выступают против темнокожих и евреев, а также вербовали людей с военной подготовкой для совершения терактов, планируя создать собственное государство на северо-западе тихоокеанского региона.

Организация была раскрыта благодаря внедрившемуся в нее сотруднику ФБР, который работал под прикрытием в течение нескольких месяцев.

Журналисты ВВС провели собственное расследование и выяснило подробности о семье Наззаро. По данным издания, его жена – россиянка. В 2008 году она переехала в Нью-Йорк, где работала в банке JPMorgan Chase, а в 2012-м вышла замуж за Наззаро. У них есть двое детей.

Издание выяснило, что жена лидера группировки иногда бывает в США, в частности, она выкладывала в сети фото с видом на Нью-Йоркский залив с комментарием о "домашнем уюте". По этому фото удалось установить квартиру в США, где был зарегистрирован Наззаро и, возможно, сейчас живут его мать и отчим.

На этот же адрес зарегистрирована компания The Base Global, которая в 2018 году купила участок земли в штате Вашингтон. Журналисты выяснили также, что до переезда в Россию Наззаро руководил компанией Omega Solutions International, и на своем сайте компания предлагала услуги "сети профессионалов в области безопасности" с навыками психологических операций, разведки, борьбы с терроризмом и борьбы с повстанческими формированиями.

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По адресу регистрации компании был обнаружен только почтовый ящик, однако в соответствующих реестрах указано, что компания по-прежнему платит страховые взносы.

Между тем, в Санкт-Петербурге Риналдо Наззаро давал частные уроки английского языка, объявления размещал в интернете. На одном из видео в соцсетях Наззаро одет в черную футболку с изображением Владимира Путина и надписью на английском "Russia, absolute power" ("Россия, абсолютная власть").

Издание выяснило, что в 2018 году жена Наззаро купила квартиру в элитном жилом комплексе "Дом у ратуши" в Дегтярном переулке Петербурга — в 200 метрах от здания, где расположены комитеты администрации города. Сейчас квартиры в нем стоят от 18 млн рублей (более 7 миллионов гривен). Авторы расследования предположили, что из этой квартиры Наззаро мог координировать работу The Base.

В 2019 году он посетил выставку "Комплексная безопасность" в Москве, которая была организована по распоряжению правительства России и ориентирована "на демонстрацию результатов государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности страны, ее населения и территории".

В списке гостей были чиновники, дипломаты, сотрудники российских оборонных предприятий, НИИ и частных компаний в сфере безопасности.

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На своих страницах в сети Наззаро публиковал материалы запрещенной британской неонацистской организации "Национальное действие", 11 участников которой были осуждены за экстремизм, еще четверо находятся под судом.

В конце 2019 года ФБР предотвратила покушение на убийство супружеской пары антифашистов и их детей. По обвинению в покушении были задержаны три предполагаемых члена The Base.

По данным журналистских источников, некоторые государственные органы разделают мнение о том, что Наззаро работает на российское правительство. По словам источников издания, некоторые бывшие и нынешние участники группировки уверены, что Наззаро – "крот" и работает либо на американское правительство, либо на иностранное.

Один из участников The Base Ричард Тобин, арестованный в Нью-Джерси по подозрению в причастности к атакам на синагоги, заявил во время следствия, что считает лидера группировки русским шпионом.

Федеральный окружной суд США приговорил неонациста Алекса Филдса-младшего к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях на почве ненависти после того, как он в 2017 году в Шарлоттсвилле въехал в толпу людей.

Напомним, что ранее журналисты нашли российский след в неонацистских беспорядках в американском Шарлоттсвилле.

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