СМИ нашли политтехнологов "повара Путина" в еще одной африканской стране
По данным СМИ, структуры Пригожина помогали нескольким кандидатам в президенты Мадагаскара
Структуры российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и спонсором частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", оказывали помощь кандидатам в президенты Мадагаскара – островного государства у юго-восточного побережья Африки.
Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект".
Журналисты пишут, что с 2018 года Россия начала активную экспансию в Африке, а на продвижение интересов Кремля на континенте тратились не только средства Пригожина, но и бюджетные деньги.
"Первый тур мадагаскарских выборов, проходивший 7 ноября [2018 года], был действительно важен и для предпринимателя, и для Москвы: российские политтехнологи полгода трудились на Мадагаскаре, помогая организовать предвыборные кампании нескольким местным кандидатам в президенты", – сказано в материале.
Авторы статьи отмечают, что в ноябре прошлого года в соцсети "ВКонтакте" стали появляться посты о выборах на Мадагаскаре, а опубликованная ссылка вела на сайт, связанный с Пригожиным. Однако к росту посещаемости ресурса эти публикации не привели.
Журналисты отмечают, что на Мадагаскаре работали политтехнологи, которые почти ничего не знали о ситуации на острове.
"До этого они участвовали только в региональных кампаниях, учились в лагерях "нашистов" на озере Селигер или вовсе торговали обувью", – пишут они.
В результате, как сказано в расследовании, ни один из политиков, на кого первоначально сделали ставку российские политтехнологи, не прошел во второй тур выборов. Ближе к концу кампании консультанты начали работать с будущим победителем, но тому уже пообещали помощь США и Китай.
Журналисты напоминают, что осенью 2018 года Россия и Мадагаскар договорились о сотрудничестве в военной сфере: в соглашении говорилось об обучении кадров, визитах военных кораблей и авиации.
"Защиту политтехнологов и геологов, возможно, обеспечивали наемники из "группы Вагнера". Вместе с ними на острове находились военные советники из ФСБ и ГРУ", – говорится в расследовании.
Напомним, в феврале глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Корпуса морской пехоты Томас Уолдхаузер заявил, что Вашингтон обеспокоен из-за деятельности представителей России в Центральноафриканской Республике. По его словам, там размещены около 175 инструкторов ЧВК "Вагнер", в которой "некоторые лица в действительности находятся в президентском кабинете, и они влияют на ход подготовки [местных Вооруженных сил] и одновременно имеют доступ к полезным ископаемым в этой части страны".
Кроме того, СМИ сообщали, что, начиная с декабря 2016 года, самолет Hawker 800 с регистрационным номером M-VITO практически полсотни раз совершал полеты в Сирию или различные страны Африки. Журналисты предположили, что борт принадлежит фирме, связанной с семьей "повара Путина".
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