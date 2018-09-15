СМИ: Путин провел личную встречу с премьером Японии

Сегодня, 14:37

Встреча состоялась после предложения РФ заключить мирный договор и отказа Японии

Фото: AFP
Фото: AFP

В российском Владивостоке состоялась личная встреча президент России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Разговор лидеров двух стран состоялся после того, как Кремль предложил Токио заключить мирный договор, но получили отказ.

О встрече сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на правительственные источники. В частности, стало известно, что беседа состоялась на соревнованиях по дзюдо, и, кроме Путина и Абэ, на ней присутствовал только переводчик.

Содержание разговора не раскрывается, однако, скорее всего, речь шла о позициях сторон на предложение заключить мирный договор, а также о дальнейших переговорах по этому вопросу, отметили журналисты NHK.

В свою очередь, японский премьер намекнул, что обменялся мнениями с Путиным.

"Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Эту позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания (предложения Кремля о мирном договоре – Ред.). От президента Путина была реакция", – заявил он, не уточнив, какую именно реакцию он увидел.

Напомним, 12 сентября Путин во время Восточного экономического форума предложил японскому премьеру до конца 2018 заключить мирный договор года без каких-либо предварительных условий.

В свою очередь, японцы ответили, что не станут заключать мира с Москвой до тех пор, пока не решится спор о принадлежности Курильских островов.

Как известно, мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и отказывается обсуждать их принадлежность.
Россия, Япония, Путин, курилы, Абэ, мирный договор

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