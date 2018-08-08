СМИ: Путин сделал Трампу предложения по разоружению

Во время встречи в Хельсинки между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом американскому лидеру был передан документ с предложениями о взаимном разоружении. Как сообщает издание Politico, источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.

Документ под названием "Диалог по проблеме контроля над вооружениями" был передан Трампу во время двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет.

В своих предложениях Путин выразил готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает размер ядерных арсеналов.

Этот договор, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности. Он ограничивает число развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

Также в переданном Путиным Трампу перечне предложений содержится идея о подписании нового договора, ограничивающего размещение вооружений в космосе.

В документе предусматривается создание механизма консультаций, которые предусматривают проведение переговоров в формате "2+2" между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США.

Сообщается также, что Кремль представил инициативу о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

В свою очередь, Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что Трамп не получал никаких предложений от Путина в письменном виде.

Ранее мы писали о том, что встреча Трампа и Путина была индивидуальной и не включала других сотрудников, кроме переводчиков.

Накануне однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Также стоит напомнить о словах сенатора Джона Маккейна, который заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить с позиции силы либо вовсе отказаться от переговоров.