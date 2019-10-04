СМИ рассказали, как Китай выдавливает Россию из Средней Азии

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Несмотря на наличие российских военных баз в Таджикистане , Пекин постепенно отодвигает Москву на задний план и прибирает к рукам эту среднеазиатскую республику – выдает Душанбе дешевые кредиты на десятки проектов, вкладывает деньги в горнорудную промышленность, разрабатывает ее месторождение золота и хочет экспортировать чистую питьевую воду, сообщает dsnews.ua.

В некоторых районах китайцы полностью контролируют таджикско-афганскую границу и даже патрулируют ее на собственной технике. И это те самые участки, которые должны перекрывать российские военные. Похоже, Москва банально доигралась со своими поставками топлива и оружия талибам, чьи успехи в противостоянии со США и официальным правительством за последние годы сложно отрицать, говорится в статье.

А в это время китайская компания TBEA построила в Таджикистане ТЭЦ. За это Пекин получил право на разработку золотого месторождения "Верхний Кураг". И он будет разрабатывать это месторождение, пока Таджикистан не рассчитается за кредит в 331 млн долларов. Суммарная задолженность Душанбе перед Пекином составляет 1,2 млрд долларов (в 2018 г. ВВП составил 27,8 млрд долларов). Большая часть обязательств Таджикистана – госдолг по китайским кредитам, которые так или иначе связаны с горнорудной промышленностью.

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А относительно недавно стало известно о соглашении Таджикистана и гонконгской компании Heaven Springs Dynasty Harvest Group о продаже воды высокогорного озера Сарез. Суть соглашения – создание совместного предприятия по производству и экспорту питьевой воды в сопредельные страны, в том числе и в Китай, который завершает стадию развития тяжелой промышленности и задыхается от нехватки чистого воздуха и воды, пишет издание.

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Китайские деньги работают в Таджикистане в десятках проектов, но в этом году Душанбе начал искать возможности вернуть или наладить контакты с западными финансовыми структурами, как это удалось сделать Узбекистану.

По-видимому, военное и политическое присутствие КНР в Таджикистане будет нарастать – конкуренты Пекину там не нужны, а давить на Душанбе можно теперь и из Бишкека – не зря возобновились перестрелки пограничников в Ферганской долине . Правда, надо сказать, что в Пекине пока не рискуют по-настоящему играть в смену режимов по-американски, резюмирует "ДС".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на границе Таджиктстана и Афганистана стоит секретная китайская армия .

Также напомним, что Таджикистан отдал Китаю часть земель за долги .

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