СМИ сообщили о пожаре на базе подлодок в России: фото и видео
Сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе за территорией воинских объектов
В среду в соцсетях и местных СМИ со ссылкой на очевидцев появились сообщения о том, что на базе подлодок в бухте Улисс во Владивостоке произошел пожар. На фотографиях был виден густой столб дыма.
Фото: primamedia.ru
Однако Тихоокеанский флот России опроверг сообщения о пожаре.
"Информация о пожаре в базе подводных лодок Тихоокеанского флота в бухте Улисс не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба флота.
Как пояснили в пресс-службе, "сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе за территорией воинских объектов".
В настоящее время возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся большой противолодочный корабль российского флота.
Напомним, в Калининградской области России в автопарке мотострелковой бригады Балтийского флота, расположенной в городе Гусев, произошел масштабный пожар. При выходе из автомобильного бокса произошло возгорание боевой машины БМП-2. По данным пресс-службы, пострадавших нет. По докладу с места предварительная причина происшествия – замыкание электропроводки.
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