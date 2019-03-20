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СМИ сообщили о пожаре на базе подлодок в России: фото и видео

Сегодня, 15:05

Сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе за территорией воинских объектов

Фото: morvesti.ru
Фото: morvesti.ru.
СМИ сообщили о пожаре на базе подлодок в России: фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/239/f4a/5c9239f4a2abf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/239/f4a/5c9239f4a2abf.jpg Россия Сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе за территорией воинских объектов

В среду в соцсетях и местных СМИ со ссылкой на очевидцев появились сообщения о том, что на базе подлодок в бухте Улисс во Владивостоке произошел пожар. На фотографиях был виден густой столб дыма.

Фото: primamedia.ru

Однако Тихоокеанский флот России опроверг сообщения о пожаре.

"Информация о пожаре в базе подводных лодок Тихоокеанского флота в бухте Улисс не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба флота.

Как пояснили в пресс-службе, "сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе за территорией воинских объектов".

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся большой противолодочный корабль российского флота.

Напомним, в Калининградской области России в автопарке мотострелковой бригады Балтийского флота, расположенной в городе Гусев, произошел масштабный пожар. При выходе из автомобильного бокса произошло возгорание боевой машины БМП-2. По данным пресс-службы, пострадавших нет. По докладу с места предварительная причина происшествия – замыкание электропроводки.

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Тег Россия, пожар, флот

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Интерфакс

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