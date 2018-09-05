Расследование смоленской катастрофы: в России ответили на обвинения в подмене "черных ящиков"

Разбившийся в 2010 году самолет Качиньского был дополнительно оборудован нештатным бортовым самописцем, заявили в Москве

Заявление председателя Подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мацеревича о подмене бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В некоторых зарубежных СМИ появились обвинения господина Мацеревича (бывший министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич – Ред.) в том, что Россия могла каким-то образом "подменить черные ящики самолета Ту-154М сразу после случившейся в апреле 2010 года катастрофы". Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств", – сказала Петренко.

Она добавила, что разбившийся в 2010 году самолет Качиньского был дополнительно оборудован нештатным бортовым самописцем.

"Как в материалах уголовных дел, так и в окончательном отчете МАК (Межгосударственный авиационный комитет – Ред.) четко зафиксировано, что на месте катастрофы были обнаружены: бортовой защищенный звуковой регистратор, бортовой защищенный параметрический регистратор, бортовой эксплуатационный параметрический регистратор (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, который, подчеркиваем, польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного", – сказала Петренко.

Она отметила, что установка прибора "не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО "Туполев"), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО "Прибор").

Ранее Антони Мацеревич заявил, что Международная организация гражданской авиации должна принять меры, которые заставят Россию выполнить необходимые процедуры при расследовании Смоленськой катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года.

По словам экс-министра национальной обороны Польши, есть предположение, что Россия подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М.

Напомним, в апреле текущего года польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы. Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши.