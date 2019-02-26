Снаряд, теракт, метеорит: названы причины взрыва на судне около Южной Кореи

В компании-судовладельце не исключают самые невероятные версии случившегося

Фото: Pixabay

Снаряд, теракт, метеорит: названы причины взрыва на судне около Южной Кореи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/505/903/5c75059036e49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/505/903/5c75059036e49.jpg 2019-02-26T11:24:03+02:00 Россия В компании-судовладельце не исключают самые невероятные версии случившегося

По версии российской судовладельческой компании "Гудзон", которой принадлежит судно "Партизан", на котором в ночь на 26 февраля прогремел взрыв в Японском море, одной из причин случившегося может быть попадание метеорита.

Как утверждает представитель предприятия Валерий Улискин, в пользу версии с попаданием предмета извне свидетельствует характер повреждений: листы обшивки и часть судового набора сильно вогнуты во внутрь помещения.

"О причинах взрыва и пробоины пока судить рано, ими могут быть многие обстоятельства: от элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита", – добавил он.

По словам Улискина, взрыв произошел в одном из судовых технических помещений в носовой части судна, которые использовались как кладовые. Кроме них, были повреждены электропроводка помещений и швартовно-якорное устройство.

Несмотря на случившееся, начавшийся после ЧП пожар погасили и судно продолжило свой путь – в Южную Корею, где, вероятнее всего, и будет происходить ремонт "Партизана".

Напомним, 21 января в нейтральных водах Черного моря загорелись два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро".

Как сообщалось, жертвами инцидента стали 20 человек, а 12 членов экипажа были спасены и доставлены на берег.

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