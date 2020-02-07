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Сноуден передумал бежать из России

7 февраля, 18:13

Бывший сотрудник ЦРУ решил продлить свой вид на жительство в России

Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден / Фото: Flickr

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден решил продлить свое пребывание из России, которую он ранее собирался покинуть.

Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, отметив, что срок вида на жительство Сноудена в России истекает в апреле.

"По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД РФ для продления вида на жительство", – сказал Кучерена.

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Адвокат утверждает, что эта тема уже обсуждалась с его подзащитным 6 февраля.

Также, по словам Кучерены, у Сноудена "все в порядке", он "работает", с ним его жена. Собирается ли Сноуден просить предоставить ему российское гражданство, Кучерена не знает, они пока это не обсуждали.

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Очевидно, продление вида на жительство в России перечеркивает планы Сноудена получить получить убежище во Франции.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден покинул США, после чего передал журналистам для публикации документы американских спецслужб об электронной слежке за иностранными главами государств, иностранцами и гражданами США.

Сначала он скрывался в Гонконге, затем прилетел в Москву и получил временное убежище в России, в августе 2014 года – вид на жительства на три года и продлил его на два года в январе 2017 года.

А о судьбе другого диссидента – основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия политическое убежище вид на жительство сноуден Эдвард Сноуден

Источник: Сегодня

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