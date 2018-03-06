Собчак будет просить у украинских властей разрешение на посещение Крыма

Незадолго до этого кандидат отмечала, что не собирается вести агитацию на полуострове

Кандидат в президенты России Ксения Собчак отметила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей поехать в Крым.

"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", – сказала Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, поедет ли она в Крым как кандидат в президенты РФ.

"Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", – добавила она.

До этого кандидат отмечала, что не собирается вести агитацию в Крыму, так как считает Крым по нормам международного права является украинской территорией.

Напомним, 24 октября Ксения Собчак на пресс-конференции сделала громкое заявление, что считает оккупированный Крым украинской территорией.

После этого в Кремле заявили, что отрицают слова Ксении Собчак о принадлежности оккупированного Крыма Украине, а не РФ. Песков назвал ее заявление "неправильным по сути и по форме".

Кроме прочего, Ксения Собчак планирует создать политическую партию после президентских выборов 2018 года.