Собчак пожаловалась на Жириновского в Генпрокуратуру

Сегодня, 03:23

В ответ на брань во время дебатов Собчак облила Жириновского водой

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Адвокатский корпус телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак подал заявление на кандидата в президенты от Либерально-демократической партии Владимира Жириновского в Генпрокуратуру. Поводом послужили оскорбления, которые кандидат от ЛДПР позволил себе в эфире дебатов на одном из российских телеканалов. Об этом сообщается на официальном сайте Собчак.

Отмечается, что 28 февраля во время дебатов Жириновский позволил себе публично в нецензурной форме оскорбить честь и достоинство Собчак.

"В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали такие бранные слова. Это было слово "идиотка" — что, согласно словарю Ожегова, означает "глупый человек, тупица (бранное слово)". А также "отвратительная сука" — это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает "вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)", – говорится в сообщении.

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В заявлении, которое было направлено генеральному прокурору Юрию Чайке, адвокат Константин Добрынин указал, что описанные выше действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

Напомним, конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес

Напомним, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.

Как известно, выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост.
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Источник:

"Сегодня"

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