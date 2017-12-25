Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента России

Политик высказалась против бойкота выборов, считая, что серьезного снижения явки он не даст

Ксения Собчак, которая подала документы для регистрации ее кандидатом в президенты России, предложила политику Алексею Навальному стать ее доверенным лицом. Об этом она написала в своем Instagram.

Собчак высказалась против бойкота выборов, считая, что серьезного снижения явки он не даст.

"Выборы – по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина. И позволит ему получить желаемые 70%. Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом", – написала она.

Напомним, сегодня Центральный избирательный комитет России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента 2018 года. Причиной отказа стала судимость Навального в деле о хищениях на предприятии "Кировлес". В свою очередь, Навальный во время выступления заявил, что отказ в регистрации противоречит Конституции России и напомнил, что доказал незаконность приговора в Европейском суде по правам человека.

В ответ глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что признание незаконности приговора Навальному не входит в компетенцию Комитета.

После решения комиссии оппозиционер объявил "забастовку избирателей" и призвал своих сторонников к бойкоту выборов. "Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают принять участие, не является выборами. В ней принимает участие лишь путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не несут ему ни малейшей угрозы", – заявил Навальный в своем видеообращении.

Также мы сообщали, что Алексей Навальный назвал своим главным соперником президента России Владимира Путина и отметил, что Кремль ждет от него нападок на телеведущую Ксению Собчак, заявившую о желании баллотироваться в президенты. Об этом Навальный заявил в эфире своего YouTube-канала "Навальный Live".

Напомним, Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента России 13 декабря 2016 года. Он заявил, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной".

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что Навальный сможет принять участие в выборах президента в 2018 году, только если с него снимут судимости или изменят законодательство. По ее словам, оппозиционер сможет баллотироваться в президенты РФ после 2028 года.

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22 октября после выхода из-под 20-суточного ареста Навальный отказался комментировать планы Собчак участвовать в выборах, сказав, что избирательная кампания будет легитимной, если к ней допустят его.

Собчак говорила, что если Навального допустят к выборам, она снимет свою кандидатуру и не будет "разбивать единый демократический фронт".

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.