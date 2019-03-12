Соцсеть "ВКонтакте" уличили в удалении фотографий с "могилой Путина"

В пресс-службе соцсети сообщили, что на фотографии поступило множество жалоб

Фото: t.me/chelnyinfo.

Соцсеть "ВКонтакте" уличили в удалении фотографий с "могилой Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/655/25d/5c865525d7f94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/655/25d/5c865525d7f94.jpg 2019-03-12T08:25:00+02:00 Россия В пресс-службе соцсети сообщили, что на фотографии поступило множество жалоб

На днях в России в Набережных Челнах активисты "Бессрочного протеста" установили скульптуру, изображающую могилу президента России Владимира Путина – черное надгробие с его фотографией и годами жизни 1952-2019. Это было сделано в рамках акции против изоляции интернета. "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – говорилось в посте телеграм-канала "Бессрочка", первым опубликовавшего фото, сообщает Meduza.

Активист Карим Ямадаев, установивший надгробие, был задержан полицией. На него составили административный протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия, по которому ему грозит до 30 суток ареста и до 300 тысяч рублей штрафа.

Посты с фотографией надгробия в тот же день начали распространяться в группах во "ВКонтакте". 11 марта "Открытые медиа" обратили внимание на то, что владельцы сразу нескольких групп начали сообщать об исчезновении постов. Как отмечали администраторы одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что фотографии удаляются, так как на них поступило "множество жалоб" и подчеркнула, что относится с пониманием к желанию людей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение". Фотографию с акции с надгробием Путина в соцсети сравнили с "заведомо ложными историями о выдуманной гибели известного человека" и с фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях.

"В случаях, когда пользователи размещают публикацию просто для проверки, но не утверждают об этом как о достоверной новости – мы отклоняли жалобы о введении в заблуждение", – заявили в пресс-службе "ВКонтакте".

Напомним, накануне в России прошли многотысячные протесты против ограничений в Интернете, за которые уже проголосовала Госдума.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятые депутатами изменения в законодательство не ограничит права россиян в доступе к интернету.

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