Соцсети о крушении российского Ан-26 в Сирии: Путин – это война и смерть

Крушение российского транспортного самолета на военной авиабазе Хмеймим в Сирии и гибель 32 человек стали поводом для бурных обсуждений в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии.

Отметим, что многие пользователи выражают свои соболезнования родственникам погибших, тогда как другие комментаторы злорадствуют по поводу гибели 32 россиян и вспоминают заявления президента РФ Владимира Путина о победах над террористами ИГИЛ, выводе войск из Сирии и разработках новейшего оружия.

Так, российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook задал целый ряд вопросов, которые возникли у него в связи с крушением.

"Так теперь выглядит вывод войск? Ради чего погибли эти люди? Когда кончится бессмысленная бойня? Когда мы перестанем убивать своих и чужих по всему земному шару ради старого диктатора, только и умеющего показывать мультики про ядерную войну и убивать, убивать, убивать?" – написал он.

При этом в комментариях к этому посту россияне обвиняют самого политика в "рекламе на костях" и всячески его унижают.

Двумя неделями ранее сообщалось, что в Сирии подбили самолет войск Асада.

Также напомним, что две недели назад на авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли новейшие российские истребители Су-35С и два - Су-57.