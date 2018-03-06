Соцсети о крушении российского Ан-26 в Сирии: Путин – это война и смерть

Сегодня, 17:13

В социальных сетях бурно обсуждают падение самолета с россиянами

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Крушение российского транспортного самолета на военной авиабазе Хмеймим в Сирии и гибель 32 человек стали поводом для бурных обсуждений в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии.

Отметим, что многие пользователи выражают свои соболезнования родственникам погибших, тогда как другие комментаторы злорадствуют по поводу гибели 32 россиян и вспоминают заявления президента РФ Владимира Путина о победах над террористами ИГИЛ, выводе войск из Сирии и разработках новейшего оружия.

Так, российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook задал целый ряд вопросов, которые возникли у него в связи с крушением.

"Так теперь выглядит вывод войск? Ради чего погибли эти люди? Когда кончится бессмысленная бойня? Когда мы перестанем убивать своих и чужих по всему земному шару ради старого диктатора, только и умеющего показывать мультики про ядерную войну и убивать, убивать, убивать?" – написал он. 

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При этом в комментариях к этому посту россияне обвиняют самого политика в "рекламе на костях" и всячески его унижают.

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Двумя неделями ранее сообщалось, что в Сирии подбили самолет войск Асада

Также напомним, что две недели назад на авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли новейшие российские истребители Су-35С и два - Су-57.
Россия, Сирия, крушение, соцсети, Ан-26, Хмеймим
Источник:

"Сегодня"

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