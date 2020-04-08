Решается судьба цен на нефть: сколько выдержит Россия и в чем угроза для США

Почему Россия обрушила цены, зачем саудиты этому способствовали, почему США это «проспали» и чем все закончится

В четверг, 9 апреля (дата ориентировочная, поскольку сроки уже переносились), состоится заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) при участии других крупных нефтедобывающих государств, не входящих в организацию. На повестке дня несколько ключевых вопросов: как поднять упавшие до минимума цены на нефть и куда девать излишки "черного золота".

Впрочем, по второму вопросу члены нефтяного рынка могут лишь обменяться мнениями: в данном случае сужение рынков – проблема, которую каждый нефтедобытчик будет решать самостоятельно. А вот по первому, самому важному вопросу может быть принято решение в виде договоренностей об ограничении добычи нефти. Правда, цены на топливо в ближайшей перспективе это не спасет. Да и по поводу вероятности самого решения есть определенные сомнения.

Сперва предыстория. Начало обвала цен на нефть имеет конкретную дату – 8 марта сего года. Именно в этот день западные информагентства облетела новость, что заседание стран ОПЕК при участии России, на котором рассматривалась возможность продления протокола об ограничении добычи нефти, окончательно провалилось. По словам участников переговоров, виновной в провале была Россия, отказавшаяся сокращать добычу. Саудовская Аравия заявила о намерении резко увеличить добычу с 1 апреля – со дня, когда истекал срок действия предыдущих договоренностей. Цена на баррель Brent мгновенно упала до 33 долларов и в последующие дни начала снижаться.

"Неизвестно, что там в Вене произошло на самом деле, кто кого "кинул" – Россия саудитов или наоборот. Думаю, мы никогда этого и не узнаем. Изначально у всех членов ОПЕК были предварительные договоренности, и, как говорится, "ничего не предвещало". Но, когда все приехали в Вену, там нечто произошло. То ли россияне решили сменить условия, то ли саудиты выставили ультиматум. Как бы там ни было, цепочка реакции запустилась", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Возможно, на каком-то этапе цены стабилизировались на приемлемом для нефтедобытчиков уровне. Но тут свое слово сказала пандемия коронавируса, буквально остановившая экономики большинства стран мира. Спрос катастрофически упал, и некоторые производители начали продавать нефть с отрицательной ценой – то есть доплачивать покупателям, лишь бы те ее забрали. Поскольку альтернатива – остановка производства – была еще более невыгодной.

"Нынешняя ситуация с нефтью возникла абсолютно не случайно. И это не только мое мнение – об этом говорят многие эксперты. Непродление протокола о сокращении добычи нефти между Россией и ОПЕК произошло абсолютно неслучайно. Время было выбрано абсолютно идеально. Если бы Россия, к примеру, заявила об одностороннем выходе из соглашений полгода назад, это вызвало бы падение цен, но не такое глобальное. И наоборот, если бы в марте Россия продлила бы протокол, то на фоне падения спроса на нефть из-за пандемии снижение было бы, но, снова-таки, не столь сильным. Здесь же цены получили двойной шок: от падения спроса и повышенного предложения. И спрашивается – кому это было выгодно?" – отметил в комментарии сайту "Сегодня" экономический аналитик Алексей Кущ.

Какое-то время США со стороны лишь наблюдали за "гонкой на выживание" между Россией и Саудовской Аравией. Но затем стало ясно, что пострадают в этой гонке в первую очередь американские компании. Это если не предпринять мер. И Дональд Трамп стал эти меры предпринимать: методом "челночной дипломатии" пытаясь убедить Владимира Путина и саудитов не просто сесть за стол переговоров, но и договориться. В противном случае американский президент пригрозил ввести "очень существенные" пошлины на нефть.

Удастся ли договориться ОПЕК (прежде всего России и Саудовской Аравии) о том, чтобы снизить добычу нефти и ослабить давление избытка товара на цены? Эксперты сайта "Сегодня" высказывают по этому поводу противоположные мнения. Поскольку исходят из различных вариантов первопричин происходящего.

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Россия стала фактически инициатором провала переговоров и одновременно наиболее пострадавшей стороной. Обложенная санкциями, стоя на пороге экономического кризиса, РФ сегодня теряет миллиарды рублей на низких ценах на нефть, падении рубля и т.д. Тем не менее Кремль пошел на такие издержки. Зачем?

Как отмечает Алексей Кущ, это было совершенно необходимое для Москвы действие. По его словам, за годы "сланцевой революции" Соединенные Штаты очень сильно развили добычу сланцевой нефти. Годами ОПЕК и Россия держали высокие цены на нефть. А воспользовались этим сланцевые компании из США. Соединенные Штаты превратились из крупнейшего нефтеимпортера в крупнейшего экспортера нефти.

"При этом свою экспортную экспансию Соединенные Штаты осуществляли в том числе нерыночными методами – используя свой статус сверхдержавы, используя геополитическое влияние. За примером ходить далеко не нужно. Например, это экспансия США в Европу со своим сжиженным газом. Или еще более наглядный пример: пару месяцев назад серьезно речь шла о поставках американской сланцевой нефти в Беларусь. В Беларусь, которая является абсолютно традиционным рынком для России! И для россиян возник резонный вопрос: какой смысл им держать цены на нефть, допустим, на уровне 100 долларов за баррель, если они ее не могут продать, поскольку США вытесняют их с рынков? И тогда Россия с помощью ценовой атаки решила уничтожить сланцевую конкуренцию со стороны США", – говорит Алексей Кущ.

Эксперт отмечает, что средний порог рентабельности добычи сланцевой нефти с учетом логистических затрат – 40 долларов. Цены ниже этого уровня делают добычу сланцевой нефти нерентабельной. При этом государство не может поддерживать нефтедобытчиков госдотациями. Обрушив нефть до 20 долларов за баррель, Россия и саудиты оставили большую часть американских сланцевых компаний ниже минимальной точки безубыточности. Кроме того, уже сейчас некоторые компании доплачивают потребителям по 12 центов за баррель, чтобы те просто забирали нефть, потому что ее негде хранить. И уже есть первые банкротства сланцевых компаний.

Зачем катастрофическое падение цен саудитам

Саудовская Аравия, в принципе, демонстрировала готовность продлить протокол об ограничении добычи нефти. Однако при этом мгновенно воспользовалась возможностью обрушить цены, как только таковая – в виде демарша Москвы – представилась. Что также вызывает вопросы. Поскольку, будь саудиты действительно очень серьезно заинтересованы в сохранении статуса-кво, торопиться с заявлениями об увеличении добычи нефти они точно бы не стали. Версий о причинах резких телодвижений Эр-Рияда несколько. Например, волюнтаристская политика наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, о чем писала, в частности, The New York Times. Но есть и другие версии. Например, наши эксперты не исключают вероятность сговора между Москвой и Эр-Риядом.

"Интрига заключается в том, насколько действия Москвы были согласованы с саудитами. То есть их действия скоординированы с Россией или они играют свою партию? Саудитов воспринимают как стратегических союзников США, но на самом деле это в прошлом. Наиболее тесные и близкие отношениями между Саудовской Аравией и США были в период, когда американцы закупали нефть на Ближнем Востоке. Тогда интерес был взаимовыгоден. Сейчас же США для саудитов – конкуренты. Сотрудничество остается и сейчас, но оно уже не столь безоговорочное. Плюс саудиты стараются играть свою игру в регионе, и их интересы не всегда совпадают с американскими. Плюс влияние в России в этом регионе резко выросло, а американское влияние уже не так однозначно, как 20 лет назад", – говорит Алексей Кущ.

По его словам, саудиты, как и россияне, также понимают, что в создавшихся условиях они вынуждены будут вести войну за рынки сбыта. И если бы политика умеренно высоких цен на нефтепродукты в условиях падения спроса продолжилась, они бы пострадали намного больше.

"Они бы просто потеряли рынки сбыта. Классический пример – Иран. Государство обладает огромными запасами энергоресурсов, и что они от это имеют? Ничего! У них забрали рынки сбыта", – говорит Алексей Кущ.

А так нынешние убытки саудитов и россиян в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут компенсированы.

Почему падение "проспали" США, и что угрожает Трампу

Поздняя реакция Белого дома на ситуацию с ценами объясняется несколькими причинами. Во-первых, Трамп, возможно, был просто не против на фоне избирательной кампании чуть угодить избирателям. А кому, скажите, не понравится снижение цен на бензин? Во-вторых, – он недооценил угрозы пандемии в силу хотя бы того, что избирательная кампания в принципе не приветствует плохие новости от кандидатов. Это сразу сказывается на рейтинге.

"США были заинтересованы в падении цен на нефть. Но в падении не всерьез и не надолго. Трампу было нормально продержать невысокие цены на бензин несколько месяцев, это позволило бы ему в преддверии выборов поиграть на этом политически. Но продолжительное и сильное падение не входит в планы США. Оно уже бьет по американским нефтяным компаниям, особенно сланцевым, для которых цена на нефть должна быть 60-70 долларов, но никак не 20 и меньше. Поэтому они, судя по всему, начали оказывать влияние на Белый дом через свои лоббистские структуры. А они у американских нефтяников мощные: нефтедобывающие компании были и остаются спонсорами Республиканской партии. И, естественно, Трамп стал более активным в этом вопросе и теперь старается Россию и Саудовскую Аравию помирить", – говорит Илья Куса. В тренде 104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

Впрочем, американский президент, кажется, попал в собственную ловушку.

"Шансы Трампа уговорить саудитов прямо пропорциональны его шансам на повторное избрание президентом. Последние же сейчас резко сокращаются. Все зависит от того, как саудиты будут воспринимать Трампа. Если как человека, который будет возглавлять США еще пять лет – это одно. Тогда они могут пойти навстречу. Если же как "сбитого летчика" – совершенно другое. И здесь Трамп, пребывающий в процессе президентской гонки, попадает в "заколдованный круг". Трамп, возможно, и хотел бы оказать господдержку американским нефтяным компаниям, но это сразу даст козырь его политическим оппонентам. Демократы будут говорить: вот, мол, Трамп вместо того, чтобы поддерживать население, поддерживает нефтяные компании. Но если он не окажет поддержку компаниям – потеряет их поддержку на выборах", – говорит Алексей Кущ.

Аналогичная ловушка существует в треугольнике Трамп – американские нефтедобытчики – саудиты. Не сумев уговорить последних, Трамп будет терять поддержку нефтедобытчиков, что скажется на его шансах переизбраться. Соответственно этим шансам будет падать и возможность убедить Саудовскую Аравию.

Уговорит ли Трамп русских и саудитов

Собственно, диспозиция сторон и их интересы и определяют вероятность того, будут ли на этой неделе достигнуты хоть какие-то договоренности.

"Думаю, Трампу удастся уговорить русских и саудитов. На самом деле никто не заинтересован в длительном и сильном падении цен на нефть – ни США, ни Россия, ни Саудовская Аравия. Россия пойдет на сделку с Саудовской Аравией, потому что Кремль понимает: в длительный марафон с низкими ценами на нефть ему играть смысла нет. Сейчас главные вопросы – будут ли участвовать в этом Штаты. Потому что русские хотят затянуть Вашингтон в эту сделку, чтобы США также сократили добычу нефти. Это, думаю, у Путина не получится", – говорит Илья Куса.

Однако, по словам эксперта, это не кардинально повлияет на цены. Вопрос – куда девать избыток нефти – останется актуальным еще долго.

"Даже если на этой неделе ОПЕК договорится, нефть в хранилищах и нефтепроводах при нынешнем падающем спросе никуда не денется и продолжит давить на цены. Думаю, давить она будет минимум до осени. То есть цены стабилизируются и будут постепенно расти. Но все равно останется вопрос, кому продавать нефть. Все, кто хотел, законтрактовал сегодняшнюю дешевую нефть по самое "не хочу". Та же Беларусь купила у России по цене 4 доллара за баррель 2 миллиона тонн нефти. И очень многие – кто мог, кто хотел – воспользовались ситуацией. Потому перед нефтедобытчиками будет серьезно стоять проблема спроса. И тут есть несколько вариантов. Вплоть до такого радикального как устроить войну на Ближнем Востоке, чтобы вызвать спрос. Ну, это самый радикальный", – говорит Илья Куса.

Алексей Кущ придерживается того же мнения.

"В целом, я думаю, может, ОПЕК и пойдет на какую-то формальную уступку США, чтобы не разрывать с Вашингтоном отношения. Но уже сейчас понятно, что цены будут находиться ниже точки безубыточности для американских сланцевых компаний. И это будет продолжаться год, а, может, и больше", – отмечает эксперт.

Выдержит ли Россия

Возникает резонный вопрос: а выдержит ли Россия столь длительное снижение цены на нефть? К таким вопросам подталкивает тот же пример СССР, рухнувшего, в том числе, из-за падения поступлений нефтедолларов.

По словам Ильи Кусы, ситуацию в России нельзя сравнивать с той, что была в СССР в 80-е. Это совсем разные государства, совсем разные системы. Структура экономики другая. Хотя Россия и довольно сильно зависит от нефти, она не занимает критическую часть ВВП РФ. Плюс у России сейчас нет Афганистана, нет огромной "братской помощи" "дружественным государствам".

"Проблема СССР была не только и не столько в нефти, сколько в серьезном техническом отставании. Они отставали от Запада на 10-15 лет. Нынешняя Россия еще не дошла до этого. Да, она технологически отстает, санкции, которые на нее наложены и которые касаются именно технологий, должны дать эффект. Но чуть позже. Лет через пять-семь, до десяти. Но не сейчас. То есть сегодня нет критической массы отставания, чтобы говорить о реальном кризисе в России", – говорит Илья Куса.

Эксперт также напоминает о серьезной "финансовой подушке", созданной РФ после 2014 года.

"На самом деле в 2014 году Москва была в гораздо худших условиях, чем сегодня – они не были готовы к санкциям, к такой реакции мировой общественности на агрессию в Украине. Но из 2014 года они вынесли урок, создали запас", – говорит Илья Куса.

По словам Алексея Куща, Россия при имеющихся объемах финансовых запасов сможет выдерживать низкие цены на нефть в течение пяти лет.

"У России есть запасы прочности в виде фонда развития, есть Центробанк. Они в течение пяти лет смогут выдерживать низкие цены. За это время, как они считают, большинство сланцевых компаний обанкротятся. И реинкарнировать сланцевую волну даже при росте цен будет непросто", – говорит эксперт.

Тем временем Кремль успокаивает граждан, утверждая, что падение цен на нефть пойдет России только на пользу. Примерно в таком ключе (смотрите видео) отреагировал на снижение цен президент РФ Владимир Путин:

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Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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