Соперник Путина хочет вернуть смертную казнь в России

Сегодня, 19:56

Кандидат в президенты России от КПРФ заявляет о необходимости реформирования судебной власти

Павел Грудинин. Фото: grudininkprf.ru
Павел Грудинин. Фото: grudininkprf.ru

Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов.

"Я за то, чтобы снять мораторий (на смертную казнь – Ред.) для педофилов, для маньяков", – сказал Грудинин в понедельник, 12 марта, в передаче "A-Team" на радиостанции "Эхо Москвы".

Вместе с тем он признал, что судебная система в России требует реформирования.

Ранее Грудинин выступил за создание в России своего национального антикоррупционного бюро, у которого были бы очень широкие полномочия.

"Нужно создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно проверять президента в том числе. Оно должно быть над президентом, оно должно проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент", – сказал он.

Как сообщалось, ЦИК России закончил регистрацию кандидатов на президентские выборы, которые пройдут 18 марта 2018 года. Всего в бюллетене будут восемь кандидатов.

Напомним, поначалу баллотироваться в президенты РФ собиралось 70 претендентов, на данный момент их осталось всего восемь.
Россия, выборы президента, грудинин
Источник:

Интерфакс

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