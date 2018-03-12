Соперник Путина хочет вернуть смертную казнь в России

Кандидат в президенты России от КПРФ заявляет о необходимости реформирования судебной власти

Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов.

"Я за то, чтобы снять мораторий (на смертную казнь – Ред.) для педофилов, для маньяков", – сказал Грудинин в понедельник, 12 марта, в передаче "A-Team" на радиостанции "Эхо Москвы".

Вместе с тем он признал, что судебная система в России требует реформирования.

Ранее Грудинин выступил за создание в России своего национального антикоррупционного бюро, у которого были бы очень широкие полномочия.

"Нужно создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно проверять президента в том числе. Оно должно быть над президентом, оно должно проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент", – сказал он.

Как сообщалось, ЦИК России закончил регистрацию кандидатов на президентские выборы, которые пройдут 18 марта 2018 года. Всего в бюллетене будут восемь кандидатов.

Напомним, поначалу баллотироваться в президенты РФ собиралось 70 претендентов, на данный момент их осталось всего восемь.