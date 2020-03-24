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Соратник Горбачева объяснил, почему руководство России оказалось в крайне сложной ситуации

24 марта, 04:35

Виталий Рябошапка, Игорь Тимофеев

СССР имел мощный промышленный потенциал, но все равно развалился при дешевой нефти, говорит Виктор Мироненко

/ Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин стремится срочно внести изменения в Конституцию , дающие ему право оставаться российским лидером до 2036 года, потому что из-за падения цены нефти перед страной стоят серьезные экономические и финансовые проблемы. Об этом российский историк Виктор Мироненко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

Нефть стремительно подешевела, и эксперты не прогнозируют рост цен в ближайшее время. Рубль девальвировал. Санкции продолжают давить на экономику страны. И хотя Россия имеет внушительную "финансовую" подушку из накопленных в благополучные годы нефтедолларов, население, так или иначе, почувствует неприятные изменения, говорит он.

"На мой взгляд, российское руководство оказалось в крайне сложной ситуации, – говорит российский историк. – Я помню ситуацию 80-х годов. Если знаете, я был тогда членом команды Горбачева. (Виктор Мироненко был членом ЦК КПСС и первым секретарем ЦК ВЛКСМ. – В.Р .). И вот тогда внешние и внутренние обстоятельства сложились таким образом, что возникла потребность переосмыслить исторический путь СССР. Я имею в виду и падение цены на нефть до 9-10 долларов за баррель, и многие другие вещи".

"И, полагаю, сегодня российское руководство оказалось в ситуации, куда более трудной и сложной, чем та, в которой мы были в 80-е годы. Потому что все-таки тогда Советский Союз еще сохранял довольно мощный промышленный потенциал", – напомнил Виктор Мироненко.

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Напомним, что совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что они не могли представить в страшном сне цены на нефть по 25 долларов .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что перенос референдума в РФ грозит Путину катастрофой.

Больше читайте в статье "Коронование Путина под угрозой из-за коронавируса" .

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Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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Конституция цена на нефть обнуление Владимир Путин выборы президента России

Источник: Сегодня

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