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Начальник отделения почты в России избила клиентку

Сегодня, 15:44

Сотрудница, вооружившись веником, напала на девушку, которая якобы ее оскорбила

Фото: Pixabay
Начальник отделения почты в России избила клиентку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4aa/117/5ca4aa1178b04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4aa/117/5ca4aa1178b04.jpg Россия Сотрудница, вооружившись веником, напала на девушку, которая якобы ее оскорбила

Управление федеральной почтовой связи России проверяет информацию о нападении сотрудницы почти на одну из клиенток. Инцидент произошел в станице Березанской в Краснодарском крае с Анной Гвоздевой еще 29 марта.

В своем профиле Instagram она выложила видео из почтового отделения, на котором видно, как госслужащая несколько раз бьет ее веником на лицу, после чего требует покинуть помещение, угрожая вызовом полиции.

INSTAGRAM

По словам Гвоздевой, ее избила начальница отделения.

"УФПС Краснодарского края сообщает, что по данному факту проводится служебная проверка", – сообщили в ведомстве, добавив, что конфликт был спровоцирован клиенткой – якобы она нецензурно выражалась, оскорбляла сотрудников и других посетителей отделения.

Напомним, ранее в России сотрудница продуктовой сети напала на покупательницу – называя ее Сатаной, она кропила ее водой из бутылки и вытягивала за капюшон из лавки.


Кроме того, мы писали о торжественном открытии фонаря в Тверской области, на котором районный глава Олег Дубов обматерил недовольных жителей.

Также сообщалось о том, что чиновники из Южно-Сахалинска признали, что город Смоленск не принадлежит России, лишь бы не оплачивать местной пенсионерке дорогу на отдых.

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Тег Россия, нападение, почта, веник, оскорбление, Почта России

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