Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве
31-летний технический специалист компании пришел на работу, выпил кофе и шагнул в окно с 30 этажа
Правоохранительные органы Москвы расследуют обстоятельства гибели мужчины на юге российской столицы.
По предварительной информации он выпал из принадлежащего компании "Газпром" высотного здания.
"Из окна 30-го этажа высотного здания "Газпрома" на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина", – сообщили в полиции.
О погибшем известно, что он занимал должность ведущего технического специалиста в газовом монополисте и от полученных травм скончался на месте.
Одной из версий следователей является суицид.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.
В то же время российские СМИ пишут, что погибшему был 31 год, и что произошедшее было самоубийством – он выбросился в окно утром 15 марта, буквально лишь выпив кофе, и при этом не оставил предсмертную записку.
Напомним, ранее стало известно об увольнении председателей правления "Газпрома" Александра Медведева и Валерия Голубева, которые выступали свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.
Мы также писали, что в Чечне суд списал с жителей столицы республики девять миллиардов долгов перед "Газпромом".
Кроме того, сообщалось, что в прошлом году Стокгольмский арбитраж присудил украинскому "Нафтогазу" победу в разбирательстве с "Газпромом", обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
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