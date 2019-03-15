Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве

Сегодня, 12:42

31-летний технический специалист компании пришел на работу, выпил кофе и шагнул в окно с 30 этажа

Фото: Flickr
Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b81/8ca/5c8b818ca9500.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b81/8ca/5c8b818ca9500.jpg Россия 31-летний технический специалист компании пришел на работу, выпил кофе и шагнул в окно с 30 этажа

Правоохранительные органы Москвы расследуют обстоятельства гибели мужчины на юге российской столицы.

По предварительной информации он выпал из принадлежащего компании "Газпром" высотного здания.

"Из окна 30-го этажа высотного здания "Газпрома" на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина", – сообщили в полиции.

О погибшем известно, что он занимал должность ведущего технического специалиста в газовом монополисте и от полученных травм скончался на месте.

Одной из версий следователей является суицид.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.

В то же время российские СМИ пишут, что погибшему был 31 год, и что произошедшее было самоубийством – он выбросился в окно утром 15 марта, буквально лишь выпив кофе, и при этом не оставил предсмертную записку.

Напомним, ранее стало известно об увольнении председателей правления "Газпрома" Александра Медведева и Валерия Голубева, которые выступали свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.

Мы также писали, что в Чечне суд списал с жителей столицы республики девять миллиардов долгов перед "Газпромом"

Кроме того, сообщалось, что в прошлом году Стокгольмский арбитраж присудил украинскому "Нафтогазу" победу в разбирательстве с "Газпромом", обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, москва, Газпром, самоубийство, небоскреб, суицид

Вы сейчас просматриваете новость " Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома"

18 января, 00:33

"Нафтогаз" продолжит поиски активов "Газпрома" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению арбитража

Кремль "переиграл" Чечню: "Газпром" не спишет 9 млрд долгов за газ

22 января, 12:52

Генпрокуратура РФ признала необоснованным требование Грозного списать многомиллиардную задолженность перед "Газпромом"

В Стокгольме начался новый суд по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

28 января, 16:22

В понедельник проходит первое заседание нового арбитража

"Газпром" фактически скупает европейские компании – Климкин

18 февраля, 13:01

Глава МИД Украины обсудил российский газопровод с министром экономики Германии

"Газпром": Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать

26 февраля, 10:34

В российской компании уверены, что Евросоюзу нужен "Северный поток – 2"

"Нафтогаз" поставил "Газпром" перед выбором из-за транзита

6 марта, 21:05

Коболев сообщил, что Украина будет добиваться от России компенсации 12 млрд долларов

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Как бегать с большой грудью?

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Россия и Украина: кто лучше выступил

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Вступление Украины в НАТО: стало известно о тайном решении Трампа
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Названы реальные причины госпитализации Началовой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Сальма Хайек поразила откровенным фото