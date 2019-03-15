Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве

31-летний технический специалист компании пришел на работу, выпил кофе и шагнул в окно с 30 этажа

Фото: Flickr

Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b81/8ca/5c8b818ca9500.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b81/8ca/5c8b818ca9500.jpg 2019-03-15T12:42:29+02:00 Россия 31-летний технический специалист компании пришел на работу, выпил кофе и шагнул в окно с 30 этажа

Правоохранительные органы Москвы расследуют обстоятельства гибели мужчины на юге российской столицы.

По предварительной информации он выпал из принадлежащего компании "Газпром" высотного здания.

"Из окна 30-го этажа высотного здания "Газпрома" на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина", – сообщили в полиции.

О погибшем известно, что он занимал должность ведущего технического специалиста в газовом монополисте и от полученных травм скончался на месте.

Одной из версий следователей является суицид.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.

В то же время российские СМИ пишут, что погибшему был 31 год, и что произошедшее было самоубийством – он выбросился в окно утром 15 марта, буквально лишь выпив кофе, и при этом не оставил предсмертную записку.

Напомним, ранее стало известно об увольнении председателей правления "Газпрома" Александра Медведева и Валерия Голубева, которые выступали свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.

Мы также писали, что в Чечне суд списал с жителей столицы республики девять миллиардов долгов перед "Газпромом".

Кроме того, сообщалось, что в прошлом году Стокгольмский арбитраж присудил украинскому "Нафтогазу" победу в разбирательстве с "Газпромом", обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.