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Совмин Союзного государства Беларуси и России соберется на заседание: детали

31 октября, 16:28

Минск и Москва должны согласовать все интеграционные дорожные карты

/ Фото: AFP

Заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России планируется провести в конце ноября, в повестке – вопросы дальнейшей интеграции двух государств. Об этом заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Сейчас определяется дата, думаю, что это пройдет в последней декаде ноября. Тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики, наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений", - отметил Рапота.

Он пояснил, что очередное заседание союзного Совмина "по регламенту должно пройти в Российской Федерации".

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В декабре 2018 года президенты РФ и Беларуси – Владимир Путин и Александр Лукашенко – приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня премьер Беларуси Сергей Румас сообщил по итогам встречи с Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что таких дорожных карт будет подготовлено 31. Предусматривается, что программа интеграции и дорожные карты будут представлены президентам двух государств в декабре.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.

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В то же время, по словам белорусского президента, Минск и Москва пока что не обсуждают возможность объединения в одно государство, потому что такой необходимости нет.

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Россия Украина союзное государство

Источник: ТАСС

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