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Современный и динамичный: эксперт описал преемника Путина

5 июля, 17:11

Глава ВЦИОМ считает, что имя нового хозяина Кремля мир узнаете еще нескоро

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Российский президент Владимир Путин уже ищет себе преемника, но имя нового хозяина Кремля мир узнает еще нескоро, считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В интервью "Российской газете" он допустил, что на замену Путину подберут современного, динамичного человека 40-50 лет, у которого уже есть опыт государственного управления.

"Но главное – с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек", – считает Федоров.

Он добавил, что еще преемнику главы государства придется не только управлять страной, но и отстаивать интересы РФ среди других держав, чтобы уберечь россиян "от рисков новой большой войны".

Напомним, ранее, несмотря на всю очевидность и предсказуемость президентских выборов в России, Владимир Путин заявил, что выбор его преемника должен сделать российский народ.

В то же время, российский журналист Семен Новопрудский рассказал в интервью сайту "Сегодня", от каких факторов будет зависеть позиция следующей российской власти по Донбассу, Крыму и сотрудничеству с Западом.

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Тег Россия, Путин, преемник, вциом, президент России

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