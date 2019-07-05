Современный и динамичный: эксперт описал преемника Путина
Глава ВЦИОМ считает, что имя нового хозяина Кремля мир узнаете еще нескоро
Российский президент Владимир Путин уже ищет себе преемника, но имя нового хозяина Кремля мир узнает еще нескоро, считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
В интервью "Российской газете" он допустил, что на замену Путину подберут современного, динамичного человека 40-50 лет, у которого уже есть опыт государственного управления.
"Но главное – с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек", – считает Федоров.
Он добавил, что еще преемнику главы государства придется не только управлять страной, но и отстаивать интересы РФ среди других держав, чтобы уберечь россиян "от рисков новой большой войны".
Напомним, ранее, несмотря на всю очевидность и предсказуемость президентских выборов в России, Владимир Путин заявил, что выбор его преемника должен сделать российский народ.
В то же время, российский журналист Семен Новопрудский рассказал в интервью сайту "Сегодня", от каких факторов будет зависеть позиция следующей российской власти по Донбассу, Крыму и сотрудничеству с Западом.
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