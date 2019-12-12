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"Что сгорит, то не сгниет": реакция соцсетей на горящий "Адмирал Кузнецов"

12 декабря, 12:55

О том, что авианосец горит, а не работает, узнали случайно, шутят пользователи

Фото: twitter.com/webcome2

Фото: twitter.com/webcome2

Очередная авария с единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", на котором 12 декабря вспыхнул мощный пожар, рассмешила соцсети.

Пользователи напомнили о предыдущих "подвигах" "Кузи" – от его поломки в Средиземном море по пути в Сирию в 2016 году до затопления им крупнейшего в мире плавучего дока год назад.

Кроме того, пользователи не забыли и колоссальную сумму, которую власти обещали потратить на ремонт 32-летнего авианосного крейсера.

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Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Кроме того, в интернете увидели тенденцию в последних поломках военной техники в РФ – перед пожаром на "Кузе" в российском Приморье утонула отправленная на утилизацию подводная лодка "Чита", а менее суток назад в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28.

Стоит отметить, что инциденты с авианосцем случались и в Сирии – во время выполнения задач у побережья этого государства российские силы потеряли два истребителя.

Напомним, ранее российские власти сообщили о намерени потратить 65 миллиардов рублей на ремонт "Адмирала Кузнецова" после сирийской кампании, в которой российский авианосец принимал непосредственное участие. Эти деньги планировали потратить на оборудование авианосца новейшими технологиями и вооружением.

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Россия крейсер пожары авианосец мурманск адмирал кузнецов Флот РФ

Источник: Сегодня

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