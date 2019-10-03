Создание новых военных блоков: Путин сделал заявление

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия выступает против создания новых военных блоков, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Северной Атлантики после Второй мировой войны", - сказал он в ответ на вопрос о своем мнении о концепции, охватывающей Индийский и Тихий океаны.

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Как сообщали новости "Сегодня", несмотря на то что Москву обвиняют во вмешательстве в дела других стран, Путин ранее заявлял, что Россия не вмешивается в чужие дела. Более того, на фоне агрессии против Украины он сказал, что привержен к миру в Европе.

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Отметим, что Россия, помимо вторжения в Украину, ранее развязывала войну с Грузией и оккупировала часть ее территорий – Абхазию и Южную Осетию; была причастна к отсоединению Приднестровья от Молдовы; в США обвиняли Москву во вмешательстве в американские выборы; те же обвинения звучали от ряда европейских стран; балтийские страны – Латвия, Литва, Эстония – не единожды замечали вблизи своих границ военное присутствие россиян; война в Сирии с большим количеством жертв от российских бомбардировок.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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