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Сожгли в печи за то, что плакал: в России вынесли приговор убийцам малыша

30 января, 15:49

В Хакасии закончился суд над дедом и бабкой, которые жестоко убили раздражавшего их внука

/ Фото: Flickr

В России вынесли суровые приговоры супружеской паре, которая в прошлом году убила своего внука и пыталась сжечь его тело в печи.

На сайте прокуратуры республики Хакасия сообщили подробности жуткого убийства.

Сперва находившаяся под воздействием алкоголя 42-летняя бабушка попыталась задушить 11-месячного внука, после чего 47-летний пьяный дед затолкал его в раскаленную печь.

В итоге обгоревшее тело ребенка в топке нашел родственник семьи и вызвал полицию.

Свой поступок женщина объяснила тем, что ребенок громко плакал, и отказалась признавать свою вину.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Спустя год судебной волокиты пару признали виновной в убийстве находящегося в беспомощном состоянии малолетнего ребенка.

Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима, а ее мужа – к 15 годам колонии строгого режима.

Напомним, в Свердловской области РФ арестовали женщину, которую заподозрили в том, что она убила свою новорожденную дочь.

А в октябре в российском Саратове едва не линчевали россиянина Михаила Тувакина – мужчину заподозрили в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.

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Россия хакасия детоубийца убийство детей

Источник: Сегодня

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