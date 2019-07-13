Спасатели нашли десятую погибшую в результате трагедии в Туве

Всего в салоне автомобиля находились 12 человек

Спасатели нашли тело десятой погибшей, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве в России. Об этом сообщает пресс-служба местного следственного управления СКР.

Инцидент произошел 12 июля в Бай-Тайгинском районе. Две семьи направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками, их автомобиль опрокинулся при пересечении реки Шуй. Всего в автомобиле было 12 пассажиров, из них десять погибли. Двоим мужчинам удалось выплыть.

12-13 июля в Туве объявлен траур по погибшим – все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Калужской области России слетел в кювет автобус с людьми. В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались. Автобус перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области, которые ехали в Калугу вместе с родителями. Всего внутри салона транспортного средства было около 50 человек.

Кроме этого, мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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