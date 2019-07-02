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Спасатели уточнили число погибших при паводке в Иркутской области России

2 июля, 11:13
Фото: МЧС РФ/REUTERS
Фото: МЧС РФ/REUTERS.

В Иркутской области России в зоне наводнения сотрудники МЧС РФ нашли погибшими 14 человек, 13 из них уже опознали. Еще 13 считаются пропавшими без вести, среди них один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Ранее источник сообщал о 16 погибших и девяти пропавших.

Четыре человека погибли в Нижнеудинском районе, девять – в Тулунском и один – в Тайшетском. Шестеро из них утонули, причиной смерти еще одного врачи назвали переохлаждение.

За медицинской помощью в зоне паводка обратились 1258 человек, в том числе 87 детей, сообщил Иркутский областной центр медицины катастроф. Госпитализация потребовалась 191 пострадавшему, основной диагноз, по словам медиков, – переохлаждение.

Всего с 25 июня в регионе были подтоплены 96 населенных пунктов с 10 097 жилыми домами, в которых живут 32 798 человек, и 6 847 приусадебных участков. На утро понедельника подтопленными оставались 42 населенных пункта в Тулунском, Тайшетском и Чунском районе.

Самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.


В результате обрушившегося на российскую Сибирь наводнения может быть значительно повреждена одна из автотрасс федерального значения – М-53 "Сибирь". Во время паводка на реке Ия вода подняла и принесла к участку шоссе, на котором был мост, множество частных домов. Смытые постройки давят на возвышающийся над водой 150-метровый участок автомобильной дороги.


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Тег Россия, наводнение, паводок

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Источник:

Интерфакс

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