"Спаси и изгони": в России художник пишет икону с шамана, который шел в Москву

Фото российских СМИ

Российский художник из Новосибирска Константин Еременко пишет портрет шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять" изгонять президента России Владимира Путина. Об этом о написал у себя в Facebook.

Рабочее название картины-иконы "Спаси и изгони".

Портрет шамана. Фото: facebook.com/konstantin.eremenko Реклама

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавал вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

Позже стало известно что якутскому шаману Александру Габышеву инкриминировали обвинения в экстремизме, а в качестве меры пресечения суд избрал ему подписку о невыезде.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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