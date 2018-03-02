Спикер Совета Федерации РФ боится "восстания машин"

Сегодня, 18:38

По мнению Валентины Матвиенко, нельзя "сбрасывать со счетов такую угрозу"

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что технический прогресс рано или поздно приведет к восстанию машин. Об этом она рассказала на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда "Человеческий капитал и труд будущего". 

"Мы живем в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим. Когда новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда. Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину", – сказала она.

"Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", – добавила Матвиенко.

Позже спикер также отметила, что из-за внедрения новых технологий высвобождается большее число работников в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Напомним, в России в Пензе запланирована первая операция хирургического робота российского производства. Хирурги планируют удалить миому матки свинье.

Ранее сообщалось, что в немецкой церкви появился робот-священник.

"Восстание машин" – фантастический фильм режиссер Кристофера Хаттона, который знакомит нас с будущим, где роботы и киборги всех мастей занимают значительную часть человеческой жизни. На плечи искусственного интеллекта легла не только физическая работа. Теперь роботам посильно множество отраслей промышленности, где требуется вмешательство разума. В какое-то момент машины решат, что именно они – самые достойные из всех мыслящих существ на планете, и поднимут восстание.          
Россия, роботы, матвиенко, восстание
Источник:

Интерфакс

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