Спикер Совета Федерации РФ боится "восстания машин"
По мнению Валентины Матвиенко, нельзя "сбрасывать со счетов такую угрозу"
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что технический прогресс рано или поздно приведет к восстанию машин. Об этом она рассказала на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда "Человеческий капитал и труд будущего".
"Мы живем в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим. Когда новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда. Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину", – сказала она.
"Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", – добавила Матвиенко.
Позже спикер также отметила, что из-за внедрения новых технологий высвобождается большее число работников в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.
Напомним, в России в Пензе запланирована первая операция хирургического робота российского производства. Хирурги планируют удалить миому матки свинье.
Ранее сообщалось, что в немецкой церкви появился робот-священник.
"Восстание машин" – фантастический фильм режиссер Кристофера Хаттона, который знакомит нас с будущим, где роботы и киборги всех мастей занимают значительную часть человеческой жизни. На плечи искусственного интеллекта легла не только физическая работа. Теперь роботам посильно множество отраслей промышленности, где требуется вмешательство разума. В какое-то момент машины решат, что именно они – самые достойные из всех мыслящих существ на планете, и поднимут восстание.