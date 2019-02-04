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Спор из-за Курил: Россия предъявила Японии ультиматум

Сегодня, 11:01

Сергей Лавров назвал "очевидным" суверенитет РФ над островами Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AFP
Спор из-за Курил: Россия предъявила Японии ультиматум //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7ff/421/5c57ff421c580.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7ff/421/5c57ff421c580.jpg Россия Сергей Лавров назвал "очевидным" суверенитет РФ над островами Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи

Если Токио не подтвердит суверенитет Москвы над Курильскими островами, российско-японский диалог будет невозможен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы хотели бы, чтобы наши японские соседи четко подтвердили очевидное, а именно — итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета Российской Федерации, в том числе над упомянутыми островами. Без этого мы никакой разговор организовать не сможем", — сказал он 4 февраля.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов  и на этой основе заключить мирный договор.

Кроме того, как мы уже писали, правительство Японии также выражало намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

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Тег Россия, Япония, Курилы, лавров, мирный договор, Курильские острова

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Источник:

ТАСС

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