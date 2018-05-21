Спортсмены-парашютисты погибли в Татарстане

Всего прыжок совершали семь человек, у двоих из них переплелись парашюты

В Татарстане двое парашютистов погибли в результате прыжка. Всего прыжок совершали семь спортсменов. У двоих из них переплелись парашюты.

"19 мая поступило сообщение от службы "112" о падении двух парашютистов в Мензелинском районе, за территорией местного аэроклуба. Один пострадавший скончался при транспортировке в больницу. Второй спортсмен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Мензелинскую больницу, госпитализирован в отделение реанимации, где ему была проведена интенсивная терапия. Но, несмотря на интенсивные проводимые лечебные мероприятия, в 21:30 по Москве была зафиксирована его смерть", – сказано в сообщении.

В аэроклубе Мензелинска позже уточнили, что погибшие – мужчины 1984 и 1970 годов рождения.

"Один из них из Казани, а второй из Набережных Челнов. Оба опытные спортсмены. У каждого на счету более 600 прыжков", – добавил представитель клуба.

В клубе начали расследование причин инцидента и соблюдения правил техники безопасности.

Ранее под Киевом 18 парашютистов-любителей выполнили свой первый в жизни прыжок с парашютом на аэродроме "Бородянка", при этом трое из них сломали ноги. Один из пострадавших получил переломы сразу двух ног.

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