Спустя 17 лет: дело об убийстве Михаила Круга окончательно закрыто

Михаил Круг. Фото: скриншот

Российские следователи приняли решение закрыть дело об убийстве известного шансонье Михаила Круга, который был расстрелян в собственном доме в Твери 17 лет назад.

Как сообщили в Следственном комитете РФ 23 сентября, уголовное расследование было прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.

Следователи утверждают, что восстановили в мельчайших деталях преступление, случившееся в ночь на 1 июля 2002 года, когда погиб 40-летний артист.

В частности, этому способствовали признательные показания члена банды "Тверские волки" Александра Агеева, который рассказал, что налет совершил вдвоем с другим участником банды Дмитрием Веселовым по указанию тверского криминального авторитета по кличке "Лом".

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Якобы они не планировали убивать Круга, которого в указанное время вообще не должно было быть дома. По задумке бандитов, они должны были лишь ограбить дом артиста, который был потом обратился за помощью к "Лому", а взамен стал бы выплачивать ему часть гонораров.

Однако семья Круга неожиданно вернулась домой, что обернулось трагедией – Веселов дважды выстрелил в исполнителя, в результате чего тот скончался.

В 2003 году был убит сам Веселов. В содеянном сознался другой "тверской волк" Александр Осипов, объяснив это местью за убийство шансонье.

"С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования", – подвели итог в СК РФ.

Напомним, в прошлом году в Москве был убит другой шансонье Петр Гара. Подробности случившегося вы можете узнать на нашем сайте.

Мы также писали о смерти другой звезды русского шансона – в прошлом месяце скончался исполнитель "Небоскребов", "Над Гудзоном" и других хитов Вилли Токарев.

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