"Сражались олени и люди": в России снова опозорились с плакатом к 9 мая (фото)

После того, как в прошлом году Россия опозорилась с логотипом к празднованию 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, в этом году в российском городе Усинск повесили странный большой баннер с приветствием к 9 мая. Однако на фото изображен не российский солдат и северный олень, что совсем не относится к российской армии. Фото быстро распространилось в соцсетях и баннер сняли с здания.

Отмечается, что на ошибку указали СМИ. Под фотографией на плакате указали цитату из стихотворения "Рогатые батальоны" Галины Грицаченко:

За кругом полярным в Великой войне

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Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!

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В результате создалось впечатление, что россияне воевали против оленей. Более того, выяснилось, что на плакате показали финского солдата Юни Клемета Халонена, который со своим оленем позируют в 1944 году в Лапландии. Отметим, что Финляндия во время Второй мировой воевала против СССР.

После возмущения людей баннер убрали. Мэр города объяснил, что вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации, а остальные власти, конечно же, утверждают, что в управлении культуры просто нет "профессионального историка".

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Известно, что мэр уже вызвал юристов и пообещал решить, как наказать авторов плаката.

Напомним, ранее представительство РФ в ООН опозорилась с фейком: опубликовало на своей странице в Twitter скриншот из игры Fallout 3.

А высокопоставленный член партии президента Владимира Путина оконфузился в День защитника Отечества, который россияне отмечают 23 февраля.Евгений Матушкин опубликовал поздравительный коллаж с военной техникой стран НАТО – истребителем, танком и авианосцем.

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