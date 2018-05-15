Сроки запуска газопровода в обход Украины уточнили

Сегодня, 18:16

Представитель компании Nord Stream 2 AG рассказал, когда газ может пойти по "Северному потоку – 2"

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com

Поставки по газопроводу "Северный поток – 2" начнутся в конце 2019 года – начале 2020 года, сообщил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид, передает ТАСС.

"Работа газопровода начнется в конце 2019 – начале 2020 года", – рассказал он. Рейнхард отметил, что компания надеется получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы, в соответствии с графиком строительства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В начале мая в Германии начали строить российский "Северный поток – 2". Как известно, Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.

Отметим, новый виток обсуждения транзита газа через Украину после 2019 года произошел после того, как Меркель после встречи с Петром Порошенко в Берлине заявила: "Северного потока – 2" не должно быть, если РФ намерена полностью прекратить транзит через Украину.

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После этого в "Газпроме" заверили, что речи о полном прекращении не идет, и Россия готова транспортировать до 15 млрд кубометров газа в год через Украину – но только при условии, что "Нафтогаз" обоснует экономическую целесообразность нового контракта на транзит". Украинская сторона категорически не согласна с таким уменьшением объемов – транзит менее 40 млрд кубометров в год экономически невыгоден. В то же время "Нафтогаз" готов доказывать "Газпрому" целесообразность транзита газа через Украину.
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