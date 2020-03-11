США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин

США ввели санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", потому что хотят, чтоб Украина жила на российские деньги.

Об этом в интервью кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

"Они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", – сказал хозяин Кремля.

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Путин отметил, что имеет в виду и плату за транзит российского газа в Европу по территории Украины, и признал, что благодаря новому газопроводу его страна, хоть и снизит объемы, но полностью не откажется от транзита.

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"Поменьше объем, но мы будем это делать", – добавил он.

Российский президент также отметил, что США не отменили санкции и после того, как Киев и Москва перезаключили соглашение о транзите газа. Поэтому Владимир Путин считает, что Вашингтон преследует "свои корыстные интересы во вред потребителю в Европе".

Подробнее о строительстве российского газопровода и обстоятельствах, которые могут этому помешать, читайте в материале "Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкции" на сайте "Сегодня".

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