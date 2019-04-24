США могут лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары

Начальник Генштаба российской армии считает главной мишенью противоракетной обороны США свою страну и КНР

Фото: Flickr

Развивая свою глобальную систему противоракетной обороны Соединенные Штаты могут лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары, считает начальник Генштаба Вооруженный сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Выступая 24 апреля на Московской международной конференции по безопасности, он напомнил о том, что изначально США создавали ПРО под предлогом нейтрализации баллистических ракет Ирана и КНДР. Но прогнозы о наращивании этими странами ракетных потенциалов не оправдались.

"Однако количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", — сказал Герасимов.

В то же время, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал возможность размещении в Словакии военной базы США с ядерным оружием. О такой возможности ранее говорили местные политики.

"Я совершенно это исключаю, поскольку по Основополагающему акту Россия — НАТО альянс обязался не размещать ядерное оружие за пределами тех стран, где оно не было размещено, и не создавать для этого инфраструктуру. Расцениваем это как провокацию", — сказал он.

Напомним, что польский президент Польши Анджей Дуда наполнил о важности для его страны размещения американской военной базы и отметил, что американские власти сами могут выбрать место для ее расположения.

Мы также писали, что в октябре американские власти ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, поскольку Пекин пытается получить незаконный доступ к таким технологиям с целью их использования в военных и коммерческих целях.

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